Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с шестью жертвами

НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, жертвами которого стали шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК.
"Следователями в деталях восстановлена картина происшествия, установлено и допрошено более 40 свидетелей и очевидцев аварии, назначено и проведено более 20 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил пять томов", — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до девяти лет лишения свободы.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает СУСК.