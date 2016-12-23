Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с шестью жертвами

НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, жертвами которого стали шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК.

По данным следствия, 10 июля текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля "ВАЗ-21310", на трассе Карабулак-Ачалуки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "ВАЗ-211440". В результате аварии на месте происшествия скончались шесть человек, находившихся в автомобиле "ВАЗ-211440", в том числе трое детей в возрасте от одного года до трех лет. Еще четверо участников ДТП, в том числе двое детей семи и девяти лет, а также сам обвиняемый получили различные травмы.

"Следователями в деталях восстановлена картина происшествия, установлено и допрошено более 40 свидетелей и очевидцев аварии, назначено и проведено более 20 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил пять томов", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. Ее санкция предусматривает до девяти лет лишения свободы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает СУСК.