В офисном здании Барнаула ликвидировано открытое горение

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение в четырехэтажном офисном здании в Барнауле, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади порядка тысячи квадратных метров.

"В 14.30 по местному времени (10.30 мск) открытое горение ликвидировано, идет проливка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в задымленных помещениях сейчас работают девять звеньев газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды проложено четыре магистральных линии. К работе также привлечен пожарный поезд.

По данным МЧС, всего к ликвидации последствий пожара привлечены 110 человек и 37 единиц техники.