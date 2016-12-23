В трех регионах Сибири временно закроют федеральные трассы

НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Дорожники на ближайшие вечер и ночь из-за морозов закроют для междугороднего пассажирского транспорта федеральные автомобильные трассы в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, сообщило в пятницу федеральное управление автодорог "Сибирь".
Дорожники рекомендуют всем автовладельцам отложить дальние поездки, а если это невозможно, передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас горюче-смазочных материалов, теплых вещей, продуктов и горячего чая.
В последние дни на Урале и в Западной Сибири стоят аномальные морозы, которые близки к абсолютно рекордным показателям за всю историю метеонаблюдений.
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