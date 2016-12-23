Роструд проверяет организацию, проводившую работы на станции "Коломенская"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Роструд начал проверки подрядной организации, проводившей работы, на станции Коломенская, где произошел взрыв газового баллона, заявил журналистам глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Проверки начались, мы участвуем в этом", — заявил Вуколов.

Инцидент произошел примерно в 09.20 в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. На месте шли сварочные работы, во время которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около пяти квадратных метров, огонь был потушен. В результате пострадали семь человек. Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с баллоном.

По данным прокуратуры, строительные работы на основании договора подряда производила ООО "РОСТ-Е", заказчик работ — ГУП "Московский метрополитен", Служба тоннельных сооружений.