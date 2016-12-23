В Челябинской области горит Магнитогорский металлургический комбинат

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Транспортерная лента и уголь загорелись в пятницу на Магнитогорском металлургическом комбинате в Челябинской области, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону.

"В пятницу в 11.40 (09.40 мск) поступило сообщение о пожаре по рангу "Пожар №2" на ОАО "Магнитогорский меткомбинат", коксохимическое производство. Горит транспортерная лента и уголь в наклонной галерее (от —1 до 32) между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 коксохимического производства на площади 200 погонных метров", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, людей в здании нет, никто не погиб и не пострадал.