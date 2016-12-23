В Приморье спасатели эвакуировали рыбаков с севшего на мель судна

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Спасатели эвакуировали восемь членов экипажа с севшего на мель судна в Приморье, сообщает краевой главк МЧС РФ.

"Поступило сообщение о посадке рыболовного судна МРС-345 с восемью членами экипажа на борту на мель у мыса Сосунова в бухте Светлая в Тернейском районе Приморского края. МРС следовал из поселка Амгу в поселок Светлая. Ветром судно было сорвано с якоря, судно село на мель в 180 метрах от берега. Капитаном было принято решение о эвакуации экипажа", — говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели на берегу оказали всю необходимую помощь экипажу судна.

"В 22.50 хбр четверга весь экипаж с борта судна МРС-345 на спасательном плоту был эвакуирован на берег. В настоящий момент все члены экипажа размещены в здании старой школы в поселке Светлая, угрозы жизни и здоровью нет", — отметили в ведомстве.