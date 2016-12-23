У берегов Камчатки за сутки произошли два землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 дек – РИА Новости. Сразу два землетрясения произошли за последние сутки у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

"По данным дежурного сейсмостанции "Петропавловск", первое сейсмособытие с магнитудой 4 было зафиксировано вечером в четверг в акватории Берингова моря. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Он находился на расстоянии 113 километров восточнее села Никольское Алеутского района. До береговой линии – 81 километр", — говорится в сообщении.

Второе сейсмическое событие с магнитудой 5,4 произошло в акватории Тихого океана ночью в пятницу. По информации службы срочных донесений города Обнинск, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 95 километров западнее села Никольское Алеутского района. До береговой линии – 82 километра.

В МЧС добавили, что жертв и разрушений в результате землетрясений нет.