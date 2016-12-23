В Пугачеве пройдет суд над "цыганской женой", родившей от 12-летнего

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пугачевский районный суд Саратовской области в пятницу приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Биланы Бурлуцкой, обвиняемой в половом сношении с 12-летним мальчиком, от которого она родила сына, сообщила пресс-служба суда.

Ранее управление СК РФ по региону сообщало, что, по версии следствия, в ноябре 2015 года в одном из частных домов города Пугачев обвиняемая дважды вступила в половое сношение с 12-летним мальчиком, с которым она якобы "заключила брак по цыганским обычаям". Девушка забеременела и в июле 2016 года родила сына, после чего о ситуации стало известно правоохранительным органам.

"Дело назначено к рассмотрению в закрытом судебном заседании на 10.00 23 декабря в помещении суда в городе Пугачеве", — говорится в сообщении.

В областной прокуратуре уточнили РИА Новости, что фигурантка дела вину признала и по ее ходатайству дело будет рассматриваться в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. При таком порядке подсудимая получит наказание не более двух третей от предусмотренного статьей УК РФ.

Бурлуцкая обвиняется по статье "половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах области ранее уточнил РИА Новости, что 19-летняя фигурантка дела и ее 12-летний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.