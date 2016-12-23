Суд продолжит процесс по иску внучки председателя КГБ к "Эху Москвы"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу продолжит рассматривать иск внучки первого председателя КГБ при Совмине СССР (1954-1958 гг) Ивана Серова к радиостанции "Эхо Москвы", с которой она требует взыскать один миллион рублей за оскорбление чести и достоинства своего деда, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее истцы предоставили ответчикам для ознакомления подлинные рукописи Серова, поэтому теперь иск может быть рассмотрен по существу.

Поводом для разбирательства послужили высказывания историка Бориса Соколова в эфире "Эха" в программе "Дилетант" от 14 июля, в ходе которой он подверг критике мемуары первого главы КГБ "Записки из чемодана". Согласно иску, "на протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном".

Общая сумма иска от Веры Серовой и Александра Хинштейна к радиостанции и выступавшему в эфире историку Борису Соколову составляет три миллиона рублей. Заявители указывают, что распространенные сведения содержат слова и сочетания, дающие негативную оценку истцам, и оскорбительные выражения в их адрес. Серова и Хинштейн просят суд признать распространенные сведения порочащими, обязать "Эхо Москвы" удалить с сайта запись программы, а также взыскать с радиостанции по одному миллиону рублей в пользу каждого истца и обязать Соколова выплатить им по 500 тысяч рублей компенсации каждому.

Ранее главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что поскольку Соколов выступал в прямом эфире, то, по закону о СМИ, радиостанция ответственности за высказывания своего гостя не несет. С другой стороны, добавил Венедиктов, "попытка представить генерала Серова как человека, такого верного служаку, Скалозуба (персонаж комедии А. Грибоедова "Горе от ума"), вызывает у журналистов "Эха" и у меня резко негативное отношение, тем более что мы знаем по документам, кем был товарищ Серов".

Хинштейн же отметил, что СМИ не несет ответственности за распространенное через него сведение только в том случае, когда речь идет об официальных лицах или официальных сообщениях, но Соколов официальным лицом не является. Поэтому иск к двум ответчикам — к Соколову и к "Эху Москвы", к ведущему претензий нет, пояснил он.

Главред "Эха" добавил, что пригласил Хинштейна в эфир той же самой программы, чтобы он мог изложить свою позицию или опровергнуть ранее прозвучавшее мнение Соколова.

Хинштейн рассказал, что ему звонили с "Эха Москвы" и пригласили в эфир, но он посчитал нелогичным доказывать то, что не фальсифицировал мемуары. Его также удивляет позиция радиостанции, которая, по его мнению, сводит всю суть спора "к попыткам перевода этой ситуации в некую политическую плоскость". По словам Хинштейна, он редактировал мемуары, структурировал их, разбивал по главам или сокращал, но ничего не добавлял от себя.