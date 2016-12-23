Совфед примет заявление в связи с убийством посла России в Турции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации РФ в пятницу намерен принять заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, сенаторы ожидают от турецких коллег содействия в расследовании теракта.

"В нашем проекте мы выражаем возмущение и скорбь в связи с этим преступлением, которое мы воспринимаем как теракт", — сказал ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Сенаторы намерены обратиться к парламенту Турции с просьбой оказать содействие компетентным органам власти в расследовании убийства Карлова и в разработке надежной и эффективной системы мер по предотвращению подобных терактов в будущем.

Кроме того, в проекте заявления сенаторы высказываются в пользу создания широкой международной коалиции по противодействию терроризму.

Косачев отметил, что погибший в Анкаре посол РФ в Турции Андрей Карлов отдал свою жизнь во имя победы над международным терроризмом. "Те, кто поднял руку на чрезвычайного и полномочного посла Карлова, те, кто прервал его жизнь, совершенно точно не смогут прервать стремление России к взаимодействию со всеми другими странами, включая Турцию, со странами, которые находятся по эту сторону добра и зла, победить зло в виде международного терроризма в Сирии и других странах и, наконец, начать вместе творить добро", — сказал он на гражданской панихиде.

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало произошедшее терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".