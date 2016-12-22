В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве четырех мужчин в 2014 году

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Задержан один из подозреваемых в расстреле четырёх мужчин в посёлке Родники Раменского района Подмосковья в 2014 году, сообщает в четверг ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2014 года водитель такси рядом с железнодорожной станцией под эстакадой услышал звуки стрельбы, о чем сообщил в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тела трех мужчин с огнестрельными ранениями, четвертый в тяжелом состоянии был госпитализирован, однако после реанимационных мероприятий также скончался.

Убитыми оказались двое ранее судимых местных жителей, 32 и 37 лет, а также два москвича, 25 и 30 лет.

Была установлена причастность к совершению указанного преступления двух местных жителей, которые были объявлены в федеральный розыск, сообщает СК.

"В настоящее время один из подозреваемых, ранее судимый 44-летний мужчина, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — сообщает ведомство.