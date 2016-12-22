Экс-глава "ЕвропаМазЦентр" получил три года за аферу на 95 млн рублей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший гендиректор "ЕвропаМазЦентр" Борис Мазурский, экстрадированный из Швейцарии в Россию в январе 2016 года по делу о мошенничестве на сумму около 95 миллионов рублей, приговорен к трем годам колонии-поселения, сообщается на сайте Следственного комитета РФ в четверг.

"Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора ООО "ЕвропаМАЗцентр" Бориса Мазурского. Он признан судом виновным в совершении преступления.. "мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению СК, в 2008 году "ЕвропаМазЦентр" был официальным дилером Минского автозавода в Тверской области. С июня по август 2008 года Мазурский заключил с директором ООО "РТК-Восток" договор купли-продажи 86 автомобилей МАЗ на общую сумму более 128 миллионов рублей. Деньги поступили на счет общества, однако "РТК-Восток" были поставлены автомобили на сумму около 33 миллионов рублей: Мазурский похитил более 94 миллионов рублей.

В 2009 года Мазурский был объявлен в международный розыск. Спустя 7 лет, в январе 2016 года он был экстрадирован из Швейцарии и доставлен в Тверь.

"Приговором суда Борису Мазурскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении СК.