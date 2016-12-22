Прокуроры оценят работу подрядчика после взрыва газа на "Коломенской"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура оценит работу подрядчика после взрыва баллона с газом у станции метро "Коломенская" в Москве, сообщается на сайте ведомства в четверг.

Инцидент произошел примерно в 09.20 в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинская. На месте шли сварочные работы, во время которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около пяти квадратных метров, огонь был потушен. В результате пострадали семь человек. Взрыв не привел к значительным разрушениям, компанию, проводившую работы, отстранили. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с баллоном.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи со взрывом газа пропан, произошедшем сегодня утром в районе дома 36 по проспекту Андропова в подуличном переходе, ведущем ко входу на станцию Московского метрополитена "Коломенская". По последним данным, в результате взрыва пострадали семь человек, шестеро из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчик работ — ГУП "Московский метрополитен", Служба тоннельных сооружений. Установлено, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Согласно сообщению, ведомство даст оценку исполнению подрядчиком законов в сфере охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ.

"Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо крупного ущерба", и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора города Владимира Чурикова", — отмечает ведомство.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, следователи выяснят, кто нарушил правила. Были назначены судебные экспертизы.