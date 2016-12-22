В Пугачеве "цыганская жена" созналась в совращении малолетнего

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Билана Бурлуцкая, которая в городе Пугачеве Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в половом сношении с 12-летним мальчиком, от которого она родила сына, признала вину, сообщили РИА Новости в четверг в областной прокуратуре.

Ранее управление СК РФ по региону сообщало, что, по версии следствия, в ноябре 2015 года в одном из частных домов Пугачева обвиняемая дважды вступила в половое сношение с 12-летним мальчиком, с которым она якобы "заключила брак по цыганским обычаям". Девушка забеременела и в июле 2016 года родила сына, после чего о ситуации стало известно правоохранительным органам. Суд по делу в закрытом режиме назначен на 23 декабря.

"Она признала вину, дело будет рассматриваться в особом порядке", — сказал собеседник агентства.

Особый порядок предусматривает упрощенную процедуру судопроизводства — без изучения доказательств и допроса свидетелей. При таком порядке подсудимый получает наказание не более двух третей от предусмотренного статьей УК РФ.

Бурлуцкая обвиняется по статье "половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах области ранее уточнил РИА Новости, что 19-летняя фигурантка дела и ее 12-летний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.