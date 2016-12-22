Жительница Сочи получила 1,5 года колонии за убийство новорожденного сына

СОЧИ, 22 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Суд приговорил жительницу Сочи к 1 году и 6 месяцам колонии за убийство новорожденного сына, сообщила прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, в августе 23-летняя жительница Сочи самостоятельно, без участия медицинских работников родила жизнеспособного мальчика. "Осознавая, что новорожденный ребенок жив и с целью скрыть от знакомых и соседей указанный факт она совершила его убийство", — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

"Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, санкции статьи и отнесения преступления к категории средней тяжести, обстоятельств совершения преступления, полного признания вины, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.