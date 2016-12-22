Заместителя мэра Новгорода подозревают в развращении ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Заместитель главы администрации Великого Новгорода, ранее задержанный за распространение детской порнографии в интернете, подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего, говорится в сообщении СУСК РФ по Новгородской области.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев был задержан в мае 2016 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети интернет). По версии следствия, заместитель главы администрации города в течение двух лет размещал в соцсети на созданной им странице под псевдонимом "Дмитрий Лазарев" порнографические видеоролики.

Как сообщает ведомство, в рамках расследования уголовного дела выявлен новый эпизод преступной деятельности. Установлено, что заммэра с декабря 2015 года по январь 2016 года через социальную сеть осуществлял переписку с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в Пскове.

"С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему текстовые сообщения, содержащие слова и выражения, побуждающие к действиям сексуального характера, к обсуждению сексуальной тематики и дальнейшему сексуальному контакту", — говорится в сообщении.

Следователем в отношении обвиняемого назначена психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.