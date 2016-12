ФАС рассмотрит дело против Apple по жалобе пользователя iPhone по ремонту

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 17 января рассмотрит дело в отношении российского представительства Apple по жалобе пользователя iPhone, которому сервисные центры отказали в замене поврежденного дисплея смартфона, сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"В случае подтверждения фактов нарушения законодательства, согласно части 1 статьи 14.31 КоАП, должностному лицу компании грозит штраф от 15 до 20 тысячи рублей, а компании – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Рассмотрение дела в отношении действий ООО "Эппл Рус" по признакам нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции состоится 17 января 2017 года", — сообщил он.

Согласно заявлению, поступившему в ФАС, в 2016 году сервисные центры отказали пользователю iPhone в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию указанных запасных частей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях российского представительства Apple — единственного поставщика продукции Apple в РФ содержатся признаки нарушения положений закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

При этом компания не поставляет на территорию России необходимых для ремонта комплектующих (модули экранов и материнские платы), в результате которых ущемляются интересы потребителей, считают в ФАС.