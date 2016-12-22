В Челябинске мужчина с битой в руках требовал госпитализировать сына

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о том, что в Челябинске мужчина, угрожая битой, несколько часов удерживал бригаду скорой помощи в своей квартире с требованием госпитализировать больного сына, сообщили в управлении СК России по региону.

Ранее местные СМИ написали, что врачи диагностировали у ребенка простуду средней тяжести, которая не требует госпитализации. Отец мальчика не согласился с мнением врачей и три часа не выпускал их из квартиры.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, инцидент произошел ночью 20 декабря в квартире в Ленинском районе Челябинска. Отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказал представитель полиции со ссылкой на заявление врачей. По словам медиков, мужчина не угрожал им битой.