Пожарный, пострадавший от "смоленского стрелка", пошел на поправку

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Медики отмечают положительную динамику в состоянии пожарного, наиболее сильно пострадавшего от пуль стрелка-поджигателя в Смоленской области, он начал дышать самостоятельно, сообщил РИА Новости в четверг главврач смоленской областной клинической больницы Евгений Каманин.

Ранее СК сообщил, что 14 декабря мужчина в камуфляже поджег сначала свой, затем соседский дома в поселке Ольша Смоленской области, после чего открыл хаотичную стрельбу из автомата Калашникова. По данным ведомства, были убиты хозяин подожженного дома и еще один человек. Позднее СК сообщил о том, что стрелок, пытавшийся покончить с собой при задержании, скончался в больнице. Также были ранены трое прибывших на вызов пожарных. Сотрудник МЧС, получивший ранение в кисть руки, был отпущен домой, а двоих сотрудников ведомственной пожарной охраны госпитализировали.

Один из пожарных находится в областной клинической больнице, ему сделали операцию. До сих пор он был на управляемом дыхании, в стабильно тяжелом состоянии.

"Есть положительная динамика, состояние его лучше. Дыхание самостоятельное, он в сознании", — сказал врач.

При тушении пожара в домах были обнаружены сильно обгоревшие тела двух женщин, предположительно, матерей потерпевшего и подозреваемого. Установлено, что мать потерпевшего скончалась от огнестрельного ранения головы. Следователи возбудили дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".