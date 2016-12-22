Пожарный, пострадавший от "смоленского стрелка", пошел на поправку

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек — РИА Новости. Медики отмечают положительную динамику в состоянии пожарного, наиболее сильно пострадавшего от пуль стрелка-поджигателя в Смоленской области, он начал дышать самостоятельно, сообщил РИА Новости в четверг главврач смоленской областной клинической больницы Евгений Каманин.
Один из пожарных находится в областной клинической больнице, ему сделали операцию. До сих пор он был на управляемом дыхании, в стабильно тяжелом состоянии.
При тушении пожара в домах были обнаружены сильно обгоревшие тела двух женщин, предположительно, матерей потерпевшего и подозреваемого. Установлено, что мать потерпевшего скончалась от огнестрельного ранения головы. Следователи возбудили дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".