МАК завершил расследование ЧП с вертолетом под Томском

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила расследование обстоятельств жесткой посадки вертолета Ми-8 в Томской области, сообщается на сайте комитета.

В 09.50 (мск) 14 июля 2013 года в Каргасокском районе Томской области совершил аварийную посадку и опрокинулся на бок вертолет Ми-8, принадлежащий Газпром-авиа. На его борту находилось 14 вахтовиков и три члена экипажа, все они были доставлены в город Тара Омской области. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал РИА Новости, что четверо из семи пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в тяжелом состоянии.

"Наиболее вероятной причиной аварии вертолета Ми-8Т RA-25607 явились несогласованные действия экипажа при выполнении взлета, приведшие к развивающемуся интенсивному вращению вертолета по курсу влево и его столкновению с землей", — говорится в сообщении.

Происшествию также могли способствовать вмешательство командира воздушного судна в управление вертолетом без информирования остальных членов экипажа и частичная потеря ситуационной осведомленности или пространственной ориентировки при развитии вращения вертолета по курсу.

Среди факторов опасности, которые были выявлены в ходе расследования загрязнение разъема автопилота из-за его негерметичности. Также отмечается, что отдельные эксплуатационные характеристики конкретных экземпляров рулевых агрегатов РА-60Б в путевом канале управления, при соответствии требованиям, находятся в широком разбросе, что при определенных условиях может существенно повысить риск возникновения нештатной ситуации в полете.

Признаков отказа авиационной техники, которые могли повлиять на исход аварийного полета, не выявлено. По результатам расследования МАК разработал рекомендации по повышению безопасности полетов.