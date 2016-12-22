Из больницы выписали гражданку Белоруссии, пострадавшую при взрыве в Москве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Гражданка Белоруссии Вероника Курадовец, пострадавшая при взрыве газового баллона около станции метро "Коломенская" в Москве, получила необходимую медицинскую помощь и уже отправлена домой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Александр Крыжановский.

"Действительно, у нас есть информация, что 26-летняя гражданка Беларуси, косметолог по профессии, Курадовец получила ушибы при взрыве. Она была доставлена в больницу №7, ей оказали всю необходимую помощь. Она отправлена домой", — сообщил РИА Новости представитель посольства.

По словам Крыжановского, посольство продолжает следить за ситуацией.

Ранее в московском метрополитене сообщили, что южный вестибюль "Коломенской" был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Причиной стала разгерметизация газового баллона строительной компании. Как сообщили в МЧС, при разгерметизации баллона произошло возгорание на площади около 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44. По данным СК, в результате разгерметизации баллона получили ранения шесть человек, двое из них госпитализированы.