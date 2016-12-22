В Москве задержали подозреваемых в угоне машины, совершивших девять ДТП

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в угоне иномарки, которые устроили погоню с полицией и совершили девять ДТП, сообщает в четверг УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве.
Как сообщили в управлении, в полицию обратился молодой человек и сообщил, что у него пропала машина Mazda, которая была припаркована возле дома на Челябинской улице.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили пропавшую машину на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Водитель "Мазды" совершил девять дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Однако вскоре был задержан вместе с пассажиром", — добавили в полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.