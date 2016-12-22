В Прикамье приставы вывезли из цыганского табора замерзавших в сарае детей

УФА, 22 дек — РИА Новости. Судебные приставы Пермского края вызволили из цыганского табора четырех детей, замерзающих в сарае при 25 градусном морозе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого управления службы судебных приставов.

По данным ведомства на исполнении у судебных приставов было решение суда об изъятии четырех несовершеннолетних детей из цыганской семьи, где родители были лишены прав. Исполнители приехали за детьми с инспектором по делам несовершеннолетних и двумя участковыми.

"В это время на улице был трескучий мороз, температура воздуха упала до отметки минус 25 градусов. Дети жили в доме из досок, больше напоминающий сарай, и обогревались буржуйкой. На момент прихода приставов трое детей — 15, 9 и 5 лет — сидели на диване под одеялом, пытаясь согреться. Их родители в верхних одеждах грелись на другом диване. Одна из детей, 11 летняя девочка, как объяснили взрослые, в это время присматривала за младенцем соседской семьи", — рассказал собеседник.

По словам собеседника, в помещении площадью 12 квадратных метров из мебели было два дивана, стол, на котором была грязная посуда, а из еды — только буханка затвердевшего хлеба.

"Дети, увидев чужих, никак не отреагировали, а взрослые стали возмущаться: мать, лишенная прав на детей, грозила приставам и полицейским палкой с гвоздями и столовым ножом, она настаивала, что дети останутся в таборе. Но детей все равно собрали и направили в полицейскую машину. Девятилетнюю девочку искали по всему табору, соседи не желали выдавать ее. Позже выяснилось, что она, узнав, что ее ищут, в одной домашней одежде и тапочках пряталась в сугробе. Приставам удалось уговорить ее пойти с ними", — рассказал представитель ведомства.

Он отметил, что всех четверых детей передали органам опеки, которые примут решение об их дальнейшем пребывании.