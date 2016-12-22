Под Тюменью возбудили дело после обрушения наледи на мальчика

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту получения в ноябре 2016 года травмы восьмилетним мальчиком в результате схода снега с крыши жилого дома в поселке Богандинский в Тюменской области, сообщает управление взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России.

По версии следствия, 11 ноября 2016 года на мальчика обвалилась снежная наледь, когда он проходил мимо многоквартирного дома по улице Энергетиков поселка Богандинского Тюменского района. Ребенок получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело… по факту получения телесных повреждений 8-летним мальчиком в результате ненадлежащего проведения работ по очистке от снега крыши многоквартирного жилого дома", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что работы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации жилого фонда были возложены на предприятие "Коммунальщик", у которого была изъята документация, имеющая значение для следствия.

"В настоящее время устанавливаются конкретные лица муниципального унитарного предприятия, ответственные за своевременную очистку крыши от снега. Их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка. Также в рамках расследования уголовного дела будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — сообщает СК РФ.