В ЧП у метро "Коломенская" пострадали четверо строителей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве баллона с газом у станции метро "Коломенская" являются сотрудниками строительной компании ООО "Рос-Е", двоим из них оказана помощь на месте, двое госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичного метрополитена Андрей Кружалин.

"Два пострадавших госпитализированы и двум оказана помощь на месте. Все — сотрудники строительной компании", — сказал Кружалин.

Он добавил, что руководство метрополитена не уведомляли о применении газового баллона при работах. "Да, это так, нас не уведомляли о применении газового баллона", — сказал он.

По данным источника в экстренных службах столицы, в результате взрыва газового баллона пострадали семь человек, четверо госпитализированы.