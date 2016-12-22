В ЧП у метро "Коломенская" пострадали четверо строителей
12:3922.12.2016
(обновлено: 12:43 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве баллона с газом у станции метро "Коломенская" являются сотрудниками строительной компании ООО "Рос-Е", двоим из них оказана помощь на месте, двое госпитализированы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь начальника столичного метрополитена Андрей Кружалин.
"Два пострадавших госпитализированы и двум оказана помощь на месте. Все — сотрудники строительной компании", — сказал Кружалин.
Он добавил, что руководство метрополитена не уведомляли о применении газового баллона при работах. "Да, это так, нас не уведомляли о применении газового баллона", — сказал он.
По данным источника в экстренных службах столицы, в результате взрыва газового баллона пострадали семь человек, четверо госпитализированы.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.