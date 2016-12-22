В Саратове вынесли приговор мигранту за "выкуп" паспорта у сотрудника ФСБ

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратове приговорил к году лишения свободы гражданина Таджикистана, признанного виновным в покушении на дачу взятки сотруднику регионального управления ФСБ за возврат его паспорта и прекращение проверки о законности въезда в Россию, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

Ранее областная прокуратура сообщила, что в сентябре 35-летний гражданин Таджикистана обратился в областной главк МВД для получения патента на работу, но у полицейских возникли сомнения в законности пересечения им границы и пребывания в РФ, в связи с чем направили его паспорт в УФСБ. После этого, по данным ведомства, фигурант дела передал сотруднику УФСБ 30 тысяч рублей за возврат его паспорта и "непроведение" проверки по факту незаконного пересечения границы.

"Приговором суда… (виновному — ред) назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подсудимый признан виновным по статье "покушение на дачу взятки за совершение заведомо незаконных действий". В период предварительного расследования и судебного процесса он находился под стражей.