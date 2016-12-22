На Урале пенсионер на машине протаранил автомобиль МВД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Автомобиль, которым управлял пенсионер, столкнулся с машиной ДПС в Свердловской области, сообщил РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел 20 декабря в Красноуфимске, на улице Ачитской. По факту ведется проверка.

"При выезде с автозаправочной станции на главную дорогу местный житель 1955 года рождения на автомашине "Лада Калина" не предоставил преимущество патрульному автомобилю ДПС "Лада Приора". В результате травмы в виде ушиба грудной клетки получили пенсионер и пассажир транспортного средства ОВД, лейтенант 1975 года рождения. Его коллегу 1984 года рождения, находившегося за рулем, от травм уберегла сработавшая подушка безопасности", — сказал Горелых.

Он отметил, что в результате аварии обе машины получили механические повреждения. У автомобиля ГИБДД повреждены крыло, колесо, фара и бампер. "Сотрудники полиции, находившиеся в момент ДТП на службе и в форменном обмундировании, а также гражданский водитель прошли освидетельствование, алкоголь в их крови не обнаружен", — отметил глава пресс-службы МВД.

По его словам, в отношении пенсионера составили административный протокол. Также начато административное производство по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью".