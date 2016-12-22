Следователи осматривают место ЧП с газовым баллоном у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Следователи осматривают место ЧП с газовым баллоном в южном вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Как сообщили ранее в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизация газового баллона строительной компании.
Как сообщили в МЧС, при разгерметизации газового баллона произошло возгорание на площади порядка 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44. По информации СК, пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.