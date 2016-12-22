Следователи осматривают место ЧП с газовым баллоном у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Следователи осматривают место ЧП с газовым баллоном в южном вестибюле станции метро "Коломенская" в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места происшествия.

Сотрудники полиции дежурят возле выхода метро перед заградительной линией. По линии громкой связи объявляют, что вход на южный вестибюль закрыт. Также на месте произошедшего рабочие убирают осколки стекол.

Как сообщили ранее в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизация газового баллона строительной компании.

Как сообщили в МЧС, при разгерметизации газового баллона произошло возгорание на площади порядка 0,5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.44. По информации СК, пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы.