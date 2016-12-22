Суд вернется к делу о контракте конструкторского бюро "Алмаз" и "Звездочки"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Архангельской области 16 января рассмотрит вопрос о возобновлении производства по иску центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) о расторжении контракта на строительство плавучего дока за 4,9 миллиарда рублей для нужд центра судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Архангельская область), следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Девятнадцатого декабря 2016 года в арбитражный суд Архангельской области от акционерного общества "Центр технологии судостроения и судоремонта" поступило экспертное заключение… При таких обстоятельствах суд считает необходимым назначить заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по данному делу. Назначить судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу на 16 января 2017 года в 10:30", — говорится в определении суда.

Производство по иску ЦМКБ "Алмаз" было приостановлено в сентябре для проведения экспертизы. Согласно материалам дела, эксперты должны оценить трудоемкость работ по подготовке проектной документации, выполненных конструкторским бюро в рамках спорного контракта. "Алмаз" в рамках иска настаивает на расторжении контракта, заключенного 10 октября 2014 года. Также истец требует взыскания со "Звездочки" 215,7 миллиона рублей, в том числе 80,5 миллиона задолженности по оплате выполненных работ и 136,2 миллиона компенсации затрат на исполнение контракта.

Согласно материалам на сайте госзакупок, ЦМКБ "Алмаз" летом 2014 года стало единственным участником конкурса на конструирование, изготовление и поставку плавучего дока в рамках технического перевооружения судоремонтного завода "Красная Кузница" (филиал "Звездочки" в Архангельске). Соответственно, торги были признаны несостоявшимися, и конкурсная комиссия приняла решение заключить контракт с ЦМКБ "Алмаз". Его стоимость составляет 4,9 миллиарда рублей, срок окончания работ — март 2018 года.

Согласно конкурсной документации, длина плавучего дока по стапель-палубе составляет не менее 130 метров, ширина — около 30 метров, грузоподъемность — не менее 15,5 тысячи тонн. Срок службы ремонтного комплекса, оснащенного тремя килевыми дорожками, составляет 50 лет. Док предназначен для проведения ремонтов кораблей и судов ВМФ, предполагается, что он сможет одновременно обслуживать два военных корабля и ледокол.