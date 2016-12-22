Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минздрав Иркутской области сообщил о 72 погибших в результате отравления "Боярышником", из них 41 человек скончался в больницах.

По данным ведомства, всего с 17 декабря пострадали 118 человек. Сейчас в шести больницах Иркутска находятся 33 человека, отравившихся суррогатным средством, шесть выписаны после улучшения состояния, еще семеро отказались от медицинской помощи и покинули лечебные учреждения.

Пострадавшие начали поступать в больницы Иркутска в субботу, большинство — в состоянии комы. С момента употребления средства, в составе которого обнаружили метиловый спирт, до появления симптомов отравления проходит от одного часа до суток.

После массового отравления суррогатным "Боярышником" следователи возбудили уголовное дело. В регионе обнаружены подпольные цеха по производству ядовитой жидкости, задержаны 12 человек. При проверке торговых точек полиция изъяла более 30 тонн контрафакта.