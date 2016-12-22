В Иркутске проверяют, не остались ли дети сиротами после ЧП с "Боярышником"

ИРКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Власти в Иркутске выясняют, имелись ли в погибших от контрафакта "Боярышник" семьях несовершеннолетние дети, чтобы передать их в соцучреждения, сообщила РИА Новости заместитель мэра Иркутска Татьяна Эдельман.
"Уже установлено, что сиротой остался один ребенок, родители которого умерли от "Боярышника". Органами опеки и попечительства он определен в государственное учреждение. Его забирают на воспитание родственники. Они сейчас готовят документы об опеке. Еще в двух пострадавших семьях родители были лишены родительских прав и дети, на момент их смерти, уже находились в соцучреждениях. Сейчас у них меняется статус. Они теперь не социальные, а круглые сироты. Больше несовершеннолетних детей в пострадавших семьях нет", — сказала корреспонденту РИА Новости заместитель мэра по социальным вопросам администрации Иркутска Татьяна Эдельман.
Рейды по неблагополучным семьям в Иркутске в связи с массовым отравлением людей контрафактом "Боярышник" будут продолжены вплоть до снятия режима ЧС.