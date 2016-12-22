В Иркутске изъяли уже 30 тонн спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске, по информации ведомства пострадали 119 человек, изъято более 30 тонн спиртосодержащей продукции, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Как заявил Куренной, на данный момент зарегистрировано 119 пострадавших, из них 71 человек скончался.

"Прокуратура Ленинского района Иркутска организовала надзор за работой органов полиции и контролирующих органов. В настоящее время сотрудниками полиции проведено более 400 проверок торговых объектов и изъято в общей сложности более 30 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции", — сказал он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".