В Иркутске изъяли уже 30 тонн спиртосодержащей продукции

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске, по информации ведомства пострадали 119 человек, изъято более 30 тонн спиртосодержащей продукции, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.
"Прокуратура Ленинского района Иркутска организовала надзор за работой органов полиции и контролирующих органов. В настоящее время сотрудниками полиции проведено более 400 проверок торговых объектов и изъято в общей сложности более 30 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции", — сказал он.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.