В Сибири автобус съехал в кювет из-за отказавших на морозе тормозов

НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Дорожники в Томской области оказали экстренную помощь съехавшему в кювет из-за отказа тормозов на морозе пассажирскому автобусу; пассажиры не пострадали, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".

В управлении пояснили, что утром в четверг на 98 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" (Томская область, деревня Калтай) не выдержал мороза и съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск-Кемерово. В момент ДТП в салоне находились 23 пассажира, температура воздуха на трассе составляла около —35 градусов.

"Автобус был эвакуирован из кювета силами подрядной организации Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь". Причиной схода в кювет стал отказ воздушных тормозов автобуса в условиях сильного мороза", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, никто из пассажиров не пострадал, все они продолжили движение по маршруту на другом рейсовом автобусе. Неисправный автобус дорожники оперативно отбуксировали на теплую стоянку.

По данным Западно-Сибирского УГМС, похолодание до —35-40 градусов (местами до —45-50˚С) в регионах Западной Сибири продержится до 25 декабря. Дорожники на федеральных трассах ведут круглосуточное патрулирование для общего мониторинга дорожной обстановки и оказания помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации.