В Сибири автобус съехал в кювет из-за отказавших на морозе тормозов

НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Дорожники в Томской области оказали экстренную помощь съехавшему в кювет из-за отказа тормозов на морозе пассажирскому автобусу; пассажиры не пострадали, сообщает федеральное управление автодорог "Сибирь".
"Автобус был эвакуирован из кювета силами подрядной организации Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь". Причиной схода в кювет стал отказ воздушных тормозов автобуса в условиях сильного мороза", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, никто из пассажиров не пострадал, все они продолжили движение по маршруту на другом рейсовом автобусе. Неисправный автобус дорожники оперативно отбуксировали на теплую стоянку.
По данным Западно-Сибирского УГМС, похолодание до —35-40 градусов (местами до —45-50˚С) в регионах Западной Сибири продержится до 25 декабря. Дорожники на федеральных трассах ведут круглосуточное патрулирование для общего мониторинга дорожной обстановки и оказания помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации.