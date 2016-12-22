Метро проверит соблюдение мер безопасности при работах на "Коломенской"
11:2722.12.2016
(обновлено: 12:19 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организацией ООО "Рост-Е", проводившей ремонтные работы на станции "Коломенская", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Отмечается, что после ЧП был создан оперативный штаб, который возглавил начальник метрополитена Дмитрий Пегов. В него вошли представители столичных оперативных служб и профильных подразделений метро. Причины инцидента устанавливаются.
По данным СК, в результате разгерметизации газового баллона пострадали шесть человек, двое из них находятся в больнице. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с баллоном при проведении сварочных работ.
Позднее стало известно, что метрополитен на время проверки отстранил от работ компанию, которая ремонтировала вестибюль на "Коломенской".
Сейчас станция работает в штатном режиме.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.