Метро проверит соблюдение мер безопасности при работах на "Коломенской"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Метрополитен проверит соблюдение правил безопасности строительной организацией ООО "Рост-Е", проводившей ремонтные работы на станции "Коломенская", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что после ЧП был создан оперативный штаб, который возглавил начальник метрополитена Дмитрий Пегов. В него вошли представители столичных оперативных служб и профильных подразделений метро. Причины инцидента устанавливаются.

По данным СК, в результате разгерметизации газового баллона пострадали шесть человек, двое из них находятся в больнице. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с баллоном при проведении сварочных работ.

Позднее стало известно, что метрополитен на время проверки отстранил от работ компанию, которая ремонтировала вестибюль на "Коломенской".

Сейчас станция работает в штатном режиме.