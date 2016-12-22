Владивостокского алиментщика нашли в ЗАГСе при попытке снова жениться

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Светлана Задера. Мужчину, задолжавшего своему ребенку алименты на 300 тысяч рублей, нашли в ЗАГСе во Владивостоке, куда он пришел, чтобы оформить брак с новой избранницей; несостоявшегося жениха приговорили к 10 суткам ареста, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

По данным ведомства, алиментщика в ЗАГСе узнала работник межрайонного отдела по розыску должников.

"Разыскать неплательщика удалось в одном из ЗАГСов города Владивостока, куда гражданин… пришел с будущей супругой, чтобы оформить отношения и построить на руинах старой семьи, в которой остался брошенный им ребенок, новую и, видимо, более счастливую. Работник межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей сразу же опознала в одном из посетителей ЗАГСа "бегающего" от алиментов и судебных приставов нерадивого папашу", — говорится в сообщении.

Долг отца составляет 300 тысяч рублей. Расчет задолженности производился судебным приставом, исходя из средней заработной платы в стране, поскольку неплательщик не имел официального места работы. Должник не проживал по адресу регистрации, поэтому был объявлен в исполнительский розыск.

"Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, приговорил несостоявшегося жениха к 10 суткам ареста. Примечателен тот факт, что избранница алиментщика, узнав о наказании, пожелала внести часть личных денежных средств в счет погашения долга", — сообщает пресс-служба.