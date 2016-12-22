Руководство ресторана сети "Тарас Бульба" подозревают в неуплате налогов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 112 миллионов рублей руководством одного из ресторанов, входящим в крупную ресторанную сеть "Корчма Тарас Бульба", сообщила РИА Новости в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Мокве Юлия Иванова.
"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", — сказала собеседница агентства.
Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен в результате совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве, сотрудников столичного УЭБиПК ГУ МВД России и УФНС России по Москве.
В рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, 18 ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации, в ходе которых изъята компьютерная техника, денежные средства в крупном размере, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.
В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация компании, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление иных эпизодов противоправной деятельности руководства сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба". В рамках следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.