Южный вестибюль станции метро "Коломенской" открыли для входа и выхода
10:3422.12.2016
(обновлено: 11:18 22.12.2016)
15900
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Южный вестибюль на станции метро Коломенская снова открыт для входа и выхода пассажиров, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter.
"Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.
В результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская", по последним данным, пострадали три человека. Ранее сообщалось о закрытии южного вестибюля "Коломенской", сама станция работала в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществлялся через северный вестибюль.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.