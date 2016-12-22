Южный вестибюль станции метро "Коломенской" открыли для входа и выхода

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Южный вестибюль на станции метро Коломенская снова открыт для входа и выхода пассажиров, сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в сети микроблогов Twitter.

10:11. Ст Коломенская. Все вестибюли станции работают штатно. Станция работала и работает штатно. — Московское метро (@MetroOperativno) 22 декабря 2016 г.

"Южный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.

В результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская", по последним данным, пострадали три человека. Ранее сообщалось о закрытии южного вестибюля "Коломенской", сама станция работала в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществлялся через северный вестибюль.