В Кемерово из двух цехов изъяли более 13 тысяч литров поддельного алкоголя

КЕМЕРОВО, 22 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли деятельность двух подпольных цехов по розливу фальсифицированного алкоголя в Кемерово, из которых изъяли более 13 тысяч литров поддельной водки, коньяка, вина и шампанского, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным ведомства, нелегальных производителей и складские помещения с готовым контрафактом выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействий коррупции городского управления МВД. Полицейские операции прошли сразу по трем адресам. Для розлива суррогата помещения цехов были оборудованы емкостями для смешивания спиртосодержащей жидкости, установками для фильтрации воды и прочим технологическим оборудованием.

"Фальсифицированные водка, коньяк, вино и шампанское разливалась вручную, после чего бутылки оклеивались поддельными этикетками и акцизными марками. В цехах и складских помещениях было обнаружено большое количество контрафактного алкоголя, замаскированного под продукцию известных производителей. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 13 520 литров фальсифицированной алкогольной продукции", — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ГУМВД, полицейские изъяли дорогостоящее оборудование для изготовления и розлива фальсификата, обнаружили на подпольных производствах поддельные специальные акцизные марки, этикетки, пробки, пустую стеклотару, картонную упаковку для транспортировки готовой продукции.

Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к данной незаконной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок", максимальные санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.