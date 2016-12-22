Взрыв газового баллона выбил стекла в павильонах у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрыв газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" выбил стекла в местных торговых павильонах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам, в район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарной машины. В торговых павильонах выбиты стекла.

Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.

Согласно данным ГУМЧС Москвы, пострадали два человека. Источник РИА Новости в экстренных службах отметил, что один из них получил тяжелые травмы.

На месте шли сварочные работы, в ходе которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около 5 квадратных метров. Сейчас огонь уже потушен.

Сейчас по громкой связи объявляют, что вход в южный вестибюль закрыт по техническим причинам.