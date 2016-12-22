Взрыв газового баллона выбил стекла в павильонах у метро "Коломенская"
10:2422.12.2016
(обновлено: 11:19 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Взрыв газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" выбил стекла в местных торговых павильонах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, в район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарной машины. В торговых павильонах выбиты стекла.
Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской. Раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма. Первоначально прохожие не обратили особое внимание на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
Согласно данным ГУМЧС Москвы, пострадали два человека. Источник РИА Новости в экстренных службах отметил, что один из них получил тяжелые травмы.
На месте шли сварочные работы, в ходе которых разгерметизировался газовый баллон, произошел взрыв, после чего начался пожар на площади около 5 квадратных метров. Сейчас огонь уже потушен.
Сейчас по громкой связи объявляют, что вход в южный вестибюль закрыт по техническим причинам.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.