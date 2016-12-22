В магазинах Хабаровского края находят аналоги "Боярышника"

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Аналоги спиртосодержащей жидкости "Боярышник" выявлены в торговых точках Хабаровского края, сообщает правительство региона.

Отмечается, что в ближайшие дни в Хабаровском крае пройдут межведомственные проверки торговых и аптечных сетей на наличие в них сомнительной спиртосодержащей продукции. Поручение об усилении контроля за продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкогольных изделий дал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

"Управление Роспотребнадзора по краю уже начало рейды по торговым точкам в различных районах. Лосьон "Боярышник", от которого погибли десятки жителей Иркутской области, обнаружен не был. Эта продукция в регион не завозилась. Зато были выявлены другие марки так называемого "двойного назначения", которые при неправильном использовании неблагополучными гражданами могли бы стать причиной отравлений", — говорится в сообщении.

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края уже разослали во все торговые сети и предприятия письма с предупреждением и рекомендациями по тщательному отбору косметических средств, винно-водочных изделий для продажи. Кроме того, сотрудники ведомства организовали выборочный обход мест торговли. Всю информацию, собранную во время рейдов, они передадут в правоохранительные органы.

Минздрав края анализирует ассортимент в аптеках КГУП "Фармация". "Боярышника" в продаже там нет. Проверяются также небольшие частные аптечные киоски. "Нужно открыть "горячие линии", по которым можно будет сообщать о нарушениях и сомнительных товарах", — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 71. Общее число пострадавших — 117.