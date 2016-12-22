В Москве завершили расследование дела об избиении подростка на парковке

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью несовершеннолетней на парковке торгового центра на северо-востоке Москвы, сообщает в четверг старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее была организована проверка после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что группа неустановленных подростков избила свою знакомую.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы столицы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни)", — сказала она.

По версии следствия, вечером 2 ноября 2016 года обвиняемая и ее две подруги на территории парковки торгово-развлекательного центра на Проспекте Мира в Москве избили свою 14-летнюю знакомую, видео было незаконно опубликовано в интернете.

Следователи выясняли, что вред причинен именно 17-летней подозреваемой, две другие не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, однако они будут поставлены на профилактический учет в правоохранительные органы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Помимо участниц конфликта, на парковке находилась 22-летняя жительница столицы, которая снимала видео. Расследование уголовного дела в отношении нее по признакам преступления по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни" завершено и направлено для утверждения обвинительного заключения.