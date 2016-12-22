Источник сообщил о третьем пострадавшем при взрыве у метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская" пострадали три человека, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте ЧП.

"В машины "скорой помощи" передали троих пострадавших", — сказал он.

Ранее ГУМЧС Москвы сообщило , что в результате взрыва пострадали два человека. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.

По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.41.

Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.