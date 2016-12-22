Источник сообщил о третьем пострадавшем при взрыве у метро "Коломенская"
10:0722.12.2016
(обновлено: 11:19 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В результате взрыва газового баллона в переходе у станции метро "Коломенская" пострадали три человека, сообщил РИА Новости сотрудник полиции на месте ЧП.
"В машины "скорой помощи" передали троих пострадавших", — сказал он.
Ранее ГУМЧС Москвы сообщило
, что в результате взрыва пострадали два человека. Как отметил источник РИА Новости в экстренных службах, один из них находится в критическом состоянии.
Как сообщили в московском метрополитене, южный вестибюль станции был закрыт в по техническим причинам в 9.22 мск. Позднее в метрополитене уточнили, что причиной закрытия вестибюля стала разгерметизации газового баллона строительной компании.
По словам представителя МЧС, произошла разгерметизация газового баллона с последующим возгоранием на площади порядка 5 квадратных метров. Пожар потушили в 09.41.
Сама станция работает в штатном режиме, вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль, отметили в метрополитене.
Ситуация на месте взрыва у станции метро "Коломенская"
В четверг утром в южном вестибюле станции метро "Коломенская" произошел взрыв.
Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона у строителей, работавших в переходе.
По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека.
В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины.
Примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской раздался хлопок, после чего поднялся клуб дыма.
Первоначально прохожие не обратили особого внимания на произошедшее, решив, что кто-то взрывает петарды.
После взрыва начался пожар на площади порядка пяти квадратных метров. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Разрушений в результате взрыва в переходе у станции метро "Коломенская" в Москве нет.
Администрация московского Метрополитена сообщила, что южный вестибюль снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.
Дым у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.
Пожарная машина у станции метро "Коломенская", где взорвался газовый баллон.