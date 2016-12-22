Два человека пострадали при взрыве у метро "Коломенская" в Москве

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. По уточненным данным, при взрыве газового баллона в подземном переходе у станции метро "Коломенская" пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Москвы.

"По уточненным данным, в ходе сварочных работ в подземном переходе взорвался газовый баллон, пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ЧП произошло в переходе у южного вестибюля "Коломенской".

Ранее было известно об одном пострадавшем.