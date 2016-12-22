В Хакасии запретили продажу спиртосодержащей продукции

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин в связи с массовым отравлением "Боярышником" в Иркутске ввел в республике режим повышенной готовности и запретил розничную продажу спиртосодержащих жидкостей, сообщила пресс-служба главы региона.

"Глава Хакасии… подписал постановление о введении на территории республики… режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от ЧС.

В целях защиты прав граждан в сфере охраны здоровья, предупреждения угрозы возникновения ЧС…предусматривается проведение комплекса мероприятий", — говорится в сообщении.

По данным властей, "в том числе вводится запрет на розничную торговлю спиртосодержащей продукцией, согласно перечню. В перечень вошли средства для ванн с содержанием этилового спирта 90% (включая "Боярышник"), косметические лосьоны с содержанием этилового спирта 75%, растворы для наружного применения с содержанием этилового спирта 75%, ароматизаторы пищевые с содержанием этилового спирта 45% и т.д".

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске с 17 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 71.

Общее число пострадавших — 117. Один из умерших отравился контрафактной водкой.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".