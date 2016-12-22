Суд оштрафовал челябинский дом престарелых, где отравились пенсионеры

ЧЕЛЯБИНСК, 22 дек – РИА Новости. Суд оштрафовал дом престарелых в городе Озерск Челябинской области, где в ноябре восемь пенсионеров были госпитализированы с острым гастроэнтеритом, на 10 тысяч рублей из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила в четверг прокуратура региона.

По данным следственного управления СКР по региону, с 11 по 13 ноября в инфекционное отделение лечебного учреждения Озерска госпитализированы семеро подопечных дома-интерната для престарелых и инвалидов в возрасте от 64 лет до 91 года с диагнозом "острый гастроэнтерит". По данным пресс-службы городской администрации, было госпитализировано восемь человек.

По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева в озерском доме-интернате для престарелых и инвалидов проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего вопросы охраны жизни и здоровья проживающих в нем граждан, добавляет прокуратура.

"Выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе несоблюдение технологии приготовления пищи, сроков годности продуктов, температурного режима их хранения, правил приготовления и использования дезинфицирующих средств. Муниципальное учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа 10 тысяч за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", — говорится в сообщении.

Также прокурором главе администрации озерского городского округа и директору учреждения внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, четыре должностных лица учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности, уточняется в сообщении.

Кроме того, установлено, что министерством социальных отношений области в 2015-2016 годах проверки деятельности учреждения проведены формально, без привлечения соответствующих специалистов, министру социальных отношений области внесено представление об устранении нарушений, сообщает ведомство.