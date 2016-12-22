Уличенного в поджоге мэрии в Дудинке пенсионера будут принудительно лечить

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Пенсионера, уличенного в поджоге здания мэрии Дудинки Красноярского края, где погибло четыре человека, отправят на принудительное психиатрическое лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета

Днем 29 декабря 2015 года в здание администрации пришел 63-летний мужчина. Ранее он обращался в администрацию для решения вопроса о выделении жилья. Со слов сотрудников администрации, ему предлагались варианты, но это его не устраивало, мужчина хотел получить не одну, а две квартиры. Следствие установило, что пенсионер разлил в фойе принесенный с собой в канистре бензин и поджег здание. Пожар распространился на 4 этажах на площади 150 квадратных метров. Около 70 человек было эвакуировано, при пожаре погибло 4 человека, 8 человек обратилось за медицинской помощью.

"Для применения мер медицинского характера в суд города Дудинки направлено уголовное дело в отношении мужчины, уличенного в поджоге здания администрации. …В центре психиатрии имени В.П. Сербского проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина не способен осознавать характер совершенных действий. …Будет решаться вопрос о принудительном лечении", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела завершено. Пенсионер уличен в совершении общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом — убийстве двух и более лиц (п. "а, б, е, д" ч.2 ст. 105, совершенное общеопасным способом), покушении на убийство (ч. 3 ст.30,п. "а. б, е, д" ст.105), уничтожении или повреждении имущества — (ч.2 ст.167) УК РФ.