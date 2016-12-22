В Саратове заработал оперативный штаб по ликвидации аварии на теплосетях

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава Саратова Валерий Сараев создал оперативный штаб по ликвидации аварии на теплосетях в центре города, в результате которой в ночь на четверг без теплоснабжения остались свыше 4,5 тысячи жителей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что авария вечером в среду произошла на подземном трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-5 по улице Зарубина. В зону отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения в ночь на четверг попали 20 жилых многоквартирных домов по улицам Зарубина, Чапаева и Посадского, в которых проживает 4581 человек, в том числе 916 детей. Прокуратура города взяла ситуацию с устранением аварии под контроль.

"По поручению главы города Валерия Сараева создан штаб по ликвидации аварии на теплосетях в Кировском районе", — говорится в сообщении. Указывается, что по данным на 7.00, на теплотрассе обнаружено повреждение трубопровода диаметром 600 миллиметров, производится демонтаж поврежденного участка.

Как сообщила пресс-служба саратовского филиала компании "Т Плюс" (входит в "Ренову"), на трубопроводе на улице Зарубина выявлены два повреждения: на участке между улицами Рахова и Чапаева и между улицей Вольской и Смурским переулком.

"На месте работают три бригады центральной ремонтной службы и 10 единиц техники. Все работы планируется завершить сегодня… Специалистами энергокомпании ведется мониторинг температурного режима попавших в зону отключения потребителей", — отмечается в сообщении компании.

Губернатор области Валерий Радаев потребовал от подчиненных оперативно устранить последствия аварии в Саратове. "Необходимо оперативно принять меры по устранению аварии", — сказал глава региона в четверг на заседании областного правительства.

Температура воздуха в Саратове в настоящее время составляет пять градусов мороза.