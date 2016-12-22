В Саратове заработал оперативный штаб по ликвидации аварии на теплосетях

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава Саратова Валерий Сараев создал оперативный штаб по ликвидации аварии на теплосетях в центре города, в результате которой в ночь на четверг без теплоснабжения остались свыше 4,5 тысячи жителей, сообщила пресс-служба городской администрации.
"По поручению главы города Валерия Сараева создан штаб по ликвидации аварии на теплосетях в Кировском районе", — говорится в сообщении. Указывается, что по данным на 7.00, на теплотрассе обнаружено повреждение трубопровода диаметром 600 миллиметров, производится демонтаж поврежденного участка.
Как сообщила пресс-служба саратовского филиала компании "Т Плюс" (входит в "Ренову"), на трубопроводе на улице Зарубина выявлены два повреждения: на участке между улицами Рахова и Чапаева и между улицей Вольской и Смурским переулком.
Губернатор области Валерий Радаев потребовал от подчиненных оперативно устранить последствия аварии в Саратове. "Необходимо оперативно принять меры по устранению аварии", — сказал глава региона в четверг на заседании областного правительства.
Температура воздуха в Саратове в настоящее время составляет пять градусов мороза.