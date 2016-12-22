Под Красноярском возбудили дело после нападения леопарда на женщину в цирке

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после нападения во время представления циркового леопарда на женщину в Боготоле Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в больницу Боготола поступила женщина после нападения леопарда. Ее жизни ничто не угрожает. По предварительной версии следствия, в субботу во время циркового представления в передвижном цирке на городской площади леопард, находясь вне вольера или иных защитных конструкций, накинулся на 53-летнюю зрительницу и причинил ей телесные повреждения.

"По материалам до следственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.