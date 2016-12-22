В Забайкалье полиция изъяла более трех тонн суррогатных лосьонов

КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости. В Забайкальском крае полиция изъяла более трех тонн суррогата, который продавался под видом лосьонов и пищевых добавок, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве сообщили, что кроме "Боярышника" были обнаружены и другие спиртосодержащие жидкости, которые не имели сопроводительных документов и продавались с нарушением правил. В ведомстве сообщили, что все изъятые образцы отправлены на исследование. В данный момент полицейские выясняют, где были произведены лосьоны и пищевые добавки, а также по каким каналам они попали в торговую сеть.

"В Забайкальском крае сотрудники полиции изъяли более трех тонн суррогата, который продавался в магазинах под видом косметических лосьонов и пищевых добавок", — говорится в сообщении.

В соседней Иркутской области в выходные произошло массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник". Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число жертв отравления составило 63 человека, общее число пострадавших — 109.