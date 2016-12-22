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Происшествия

От жителей Иркутска поступило 89 звонков о торговле контрафактным алкоголем

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (124)
05:3122.12.2016
03640
Медсанчасть ИАПО, в которой проходят лечение люди, отравившиеся суррогатным алкоголем
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 22 дек — РИА Новости. Около 90 звонков поступило за сутки на телефоны МКУ "Безопасный город" от жителей Иркутска с сообщениями о местах торговли алкогольной контрафактной продукцией в Иркутске, сообщил в четверг в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
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"За сутки поступило 89 звонков от жителей с сообщением о местах торговли о торговле спиртосодержащей жидкостью", — сказал Медведев.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. По последним данным, число погибших — 63. Общее число пострадавших — 109. За ночь поступил еще один человек. На лечении в стационаре находятся 37.

В рамках расследования задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".

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